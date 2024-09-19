Коррупционный скандал в Башкирии: педагог вымогала взятки у подчиненных

22:35, 19 сен 2024

В Белорецке бывший руководитель образовательной организации предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, в котором экс-директору инкриминируют получение взятки и мелкое взяточничество.

По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, на протяжении восьми месяцев начисляла подчиненным премии, часть которых затем требовала вернуть на свой личный банковский счет. Таким образом, по данным прокуратуры, ей удалось незаконно обогатиться почти на четверть миллиона рублей.

Несмотря на предъявленные обвинения и собранные доказательства, женщина свою вину не признает. В ближайшее время Белорецкий межрайонный суд начнет рассмотрение резонансного дела по существу.

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Автор: Алия Карачурина