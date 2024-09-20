В Башкирии мошенники требовали миллион рублей за «спасение» пленного участника СВО

14:11, 20 сен 2024

В Уфе мошенники цинично воспользовались отчаянием семьи участника специальной военной операции. Двое злоумышленников, 31-летний Дамир Амиров и 47-летняя Ольга Иванова, были задержаны сотрудниками ФСБ по обвинению в покушении на мошенничество.

История началась в сентябре 2024 года, когда жительница села Чуваш-Кубово выдавая себя за ясновидящую, во время сеанса гадания сообщила клиентке, что ее брат, связь с которым была потеряна, находится в плену на Украине. Полученную информацию «гадалка» передала своему сообщнику Амирову.

Мужчина, воспользовавшись отчаянием женщины, предложил ей помощь в возвращении брата, запросив за свои услуги миллион рублей. Он угрожал, что в случае отказа родственник будет казнен.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, Амиров был задержан с поличным в момент получения денег.

Кировский районный суд Уфы избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь им грозит серьезное наказание за попытку нажиться на чужом горе.

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Автор: Семен Подгорный