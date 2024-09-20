Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии мошенники требовали миллион рублей за «спасение» пленного участника СВО

В Башкирии мошенники требовали миллион рублей за «спасение» пленного участника СВО

14:11, 20 сен 2024

В Уфе мошенники цинично воспользовались отчаянием семьи участника специальной военной операции. Двое злоумышленников, 31-летний Дамир Амиров и 47-летняя Ольга Иванова, были задержаны сотрудниками ФСБ по обвинению в покушении на мошенничество.

История началась в сентябре 2024 года, когда жительница села Чуваш-Кубово выдавая себя за ясновидящую, во время сеанса гадания сообщила клиентке, что ее брат, связь с которым была потеряна, находится в плену на Украине. Полученную информацию «гадалка» передала своему сообщнику Амирову.

Мужчина, воспользовавшись отчаянием женщины, предложил ей помощь в возвращении брата, запросив за свои услуги миллион рублей. Он угрожал, что в случае отказа родственник будет казнен.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, Амиров был задержан с поличным в момент получения денег.

Кировский районный суд Уфы избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь им грозит серьезное наказание за попытку нажиться на чужом горе.

В Башкирии бывший глава сельского поселения подозревается в мошенничестве

Читайте также:

В Башкирии бывший глава сельского поселения подозревается в мошенничестве
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия мошенничество
Читайте также

Жительница Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Жительница Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Нуром Амировым
Безногий боец СВО из Башкирии два года борется за признание своей негодности к военной службе
Общество в Башкирии
Безногий боец СВО из Башкирии два года борется за признание своей негодности к военной службе
В Башкирии простились с 34-летним участником СВО Максимом Шевалдиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с 34-летним участником СВО Максимом Шевалдиным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok