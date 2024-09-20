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В Башкирии Гострудинспекция борется за права семьи погибшего пожарного

В Башкирии Гострудинспекция борется за права семьи погибшего пожарного

21:01, 20 сен 2024

В Башкирии разгорелся спор вокруг трагической смерти пожарного. Мужчина скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте, однако работодатель отказывается признать этот случай связанным с производством. Гострудинспекция не согласна с такой позицией и отстаивает права семьи погибшего.

Утром 2 мая 2023 года в пожарной части НСП Красный Холм Калтасинского района 41-летний пожарный, заступивший в караул, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Коллеги немедленно доставили его в ближайший медицинский пункт, но спасти мужчину не удалось.

Первоначально комиссия по расследованию несчастного случая не признала его связанным с производством, ссылаясь на хроническое заболевание сердца погибшего. Однако Гострудинспекция выявила ряд нарушений со стороны работодателя, которые могли повлиять на трагический исход.

Во-первых, погибший был допущен к работе, имея медицинские противопоказания. При этом он трудился сменами, превышающими установленную законом норму. Во-вторых, на рабочем месте погибшего был установлен неверный класс условий труда, что повлекло за собой переработки.

Гострудинспекция настаивает на том, что смерть пожарного должна быть признана связанной с производством. Это позволит семье погибшего, где растут двое несовершеннолетних детей, получить страховую выплату.

Работодатель не согласился с предписанием Гострудинспекции и обратился в суд. Однако суд поддержал позицию надзорного ведомства, признав смерть пожарного связанной с производством.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Калтасинский район происшествия
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