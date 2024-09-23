Бастрыкин вмешался в дело о смерти новорожденной в Уфе

09:13, 23 сен 2024

Жительница Башкирии обратилась к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в расследование обстоятельств гибели ее внучки, которую она связывает с некачественным оказанием медицинской помощи.

В декабре прошлого года дочь заявительницы, будучи беременной, была экстренно госпитализирована в одну из уфимских больниц. Спустя несколько дней ей провели операцию, после которой на свет появился младенец в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей реанимационного отделения, новорожденная скончалась.

По словам бабушки, медики пытались принудить ее дочь подписать документы, подтверждающие мертворождение ребенка. До сих пор никто из причастных к этой трагедии не понес ответственности.

Следственное управление СК России по Башкирии уже расследует уголовное дело по данному факту. Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому ускорить расследование и представить доклад о его результатах. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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Автор: Алия Карачурина