Врача в Башкирии осудили за продажу больничных

19:54, 23 сен 2024

В Баймакском районе Башкирии местный врач, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно предоставлял пациентам освобождение от работы, получая за это солидные денежные вознаграждения.

Прокуратура района провела тщательное расследование, вскрывшее противоправную деятельность медика. Выяснилось, что на протяжении почти двух лет, с июля 2021 года по апрель 2023 года, врач выдал троим пациентам в общей сложности 12 фиктивных больничных листков. За свои «услуги» он получил внушительную сумму — почти 60 тысяч рублей.

Суд признал врача виновным в получении взятки и служебном подлоге. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Однако на этом история не закончилась. Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с осужденного всю сумму незаконно полученных денежных средств. Суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав врача вернуть государству всю сумму взятки.

Автор: Алия Карачурина