В Башкирии произошло жестокое убийство: мужчина расправился с возлюбленной в съемной квартире

11:23, 24 сен 2024

В башкирском городе Салавате суд вынес приговор мужчине, который в порыве ярости лишил жизни свою возлюбленную. Трагедия разыгралась в съемной квартире, куда пара направилась после жестокой экзекуции на улице.

Ночью 26 апреля на улице Калинина 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на свою девушку. Он наносил ей удары руками и ногами по голове, шее и туловищу, не обращая внимания на мольбы о пощаде. Затем они скрылись в арендованной квартире.

Очевидцы, шокированные увиденным, сообщили об избиении в полицию. Правоохранители, прибыв на место происшествия, обнаружили следы крови, которые привели их к квартире. Когда они вошли внутрь, было уже слишком поздно — мужчина успел расправиться со своей сожительницей. На ее теле эксперты обнаружили множественные травмы.

Суд признал жителя Салавата виновным в убийстве и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ