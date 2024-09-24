За получение крупной взятки в Башкирии задержали главу отдела полиции и его заместителя

19:16, 24 сен 2024

В городе Октябрьском были задержаны подполковник Ильнур Абдуллин и заместитель руководителя следственного отдела подполковник Эльмира Фаритова. Предполагается, что высокопоставленные сотрудники полиции замешаны в коррупционной схеме, связанной с получением взятки в особо крупном размере и мошенничеством.

Пока официальные источники не раскрывают всех деталей расследования, но, по некоторым данным, Абдуллин и Фаритова могли оказывать покровительство незаконным продавцам алкогольной продукции.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в адрес местного отдела внутренних дел поступают обвинения в коррупции. В прошлом году жительница города Октябрьского обратилась в республиканское управление с жалобой на фальсификацию уголовного дела против нее сотрудниками полиции. Тогда женщину осудили, но теперь, в свете последних событий, она надеется на пересмотр своего дела.

Следственный комитет Башкирии уже провел обыски по местам жительства и службы подозреваемых, изъяв важные для расследования документы и предметы. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств этого преступления и возможных других противоправных действий со стороны задержанных.

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Автор: Семен Подгорный