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В Башкирии задержаны высокопоставленные полицейские из Октябрьского: УФСБ раскрыло коррупционную схему

В Башкирии задержаны высокопоставленные полицейские из Октябрьского: УФСБ раскрыло коррупционную схему

16:08, 25 сен 2024

В городе Октябрьском разразился громкий скандал, в центре которого оказались высокопоставленные сотрудники местной полиции. Начальник ОМВД Ильнур Абдуллин и его заместители, Эльмира Фаттахова и неназванный пока заместитель по противодействию коррупции, подозреваются в получении крупной взятки.

Как сообщает УФСБ Башкирии, в декабре 2022 года полицейские получили 2,5 миллиона рублей от местного бизнесмена, занимавшегося незаконной торговлей алкоголем в особо крупном размере. Взамен на деньги, стражи порядка обещали коммерсанту прекратить уголовное дело или смягчить обвинение. Однако, предприниматель, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы.

В результате спецоперации, проведенной ФСБ, всех троих подозреваемых задержали. Начальника ОБЭП задержали прямо у него дома, застав его врасплох.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: получение взятки и мошенничество. Пока обвинения задержанным не предъявлены, они проходят по делу как подозреваемые.

За получение крупной взятки в Башкирии задержали главу отдела полиции и его заместителя

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: УФСБ России по Республике Башкортостан
Теги: Октябрьский коррупция
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