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В Башкирии халатность газовика привела к взрыву в жилом доме

В Башкирии халатность газовика привела к взрыву в жилом доме

11:21, 26 сен 2024

В Ишимбае осудят сотрудницу газовой компании. Как сообщает прокуратура Башкортостана, в результате ее непрофессиональных действий целый многоквартирный дом оказался поврежден, а один из жильцов получил серьезные травмы.

Инцидент случился в 2023 году, когда в 2-этажном доме на улице Советской проводился капитальный ремонт системы газоснабжения. Казалось бы, после таких работ жильцы могут спать спокойно. Однако, как выяснилось, это было далеко не так.

Ответственный мастер, проводившая пуско-наладочные работы, проигнорировала неудовлетворительные результаты опрессовки газопровода в одной из квартир и дала разрешение на подачу газа в дом. Этот роковой просчет привел к скоплению газовоздушной смеси и последующему взрыву.

Последствия халатности оказались ужасающими: были повреждены 11 квартир и 3 нежилых помещения, автомобиль и торговый павильон, а один из жильцов получил тяжелые травмы.

Обвиняемая согласилась с обвинениями. Уголовное дело передано в Ишимбайский городской суд, где будет вынесен окончательный вердикт.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: прокуратура Башкирии
Теги: Ишимбай происшествия суд
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