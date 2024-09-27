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В Башкирии убийце бывшей жены вновь смягчили приговор

В Башкирии убийце бывшей жены вновь смягчили приговор

19:35, 27 сен 2024

Вновь всплывает на поверхность резонансное дело об убийстве в Белорецке. Алик Махиянов, осужденный за жестокое убийство бывшей жены, в очередной раз добился смягчения приговора. Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев жалобу осужденного, принял решение сократить срок его заключения.

Эта история началась в 2020 году, когда Махиянов развелся со своей супругой. В течение двух лет он преследовал женщину, работавшую в администрации Белорецка. В августе 2022 года Махиянов подкараулил бывшую жену после празднования ее дня рождения и нанес 14 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

В ноябре 2023 года суд в Белорецке вынес приговор — 10 лет колонии строгого режима за убийство и истязания. Однако уже в феврале 2024 года Верховный суд Башкирии сократил срок до 9 лет и 10 месяцев, сославшись на неуточненную болезнь осужденного.

И вот, 27 сентября 2024 года, Шестой кассационный суд в Самаре вновь смягчил приговор, сократив срок заключения до 9 лет и 8 месяцев. Более того, из приговора исключили обвинение в истязании.

Убийце из Башкирии, зарезавшему свою бывшую жену, смягчили приговор

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Белорецк происшествия убийство суд
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