В Башкирии убийце бывшей жены вновь смягчили приговор

19:35, 27 сен 2024

Вновь всплывает на поверхность резонансное дело об убийстве в Белорецке. Алик Махиянов, осужденный за жестокое убийство бывшей жены, в очередной раз добился смягчения приговора. Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев жалобу осужденного, принял решение сократить срок его заключения.

Эта история началась в 2020 году, когда Махиянов развелся со своей супругой. В течение двух лет он преследовал женщину, работавшую в администрации Белорецка. В августе 2022 года Махиянов подкараулил бывшую жену после празднования ее дня рождения и нанес 14 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

В ноябре 2023 года суд в Белорецке вынес приговор — 10 лет колонии строгого режима за убийство и истязания. Однако уже в феврале 2024 года Верховный суд Башкирии сократил срок до 9 лет и 10 месяцев, сославшись на неуточненную болезнь осужденного.

И вот, 27 сентября 2024 года, Шестой кассационный суд в Самаре вновь смягчил приговор, сократив срок заключения до 9 лет и 8 месяцев. Более того, из приговора исключили обвинение в истязании.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети