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В Башкирии осудили риэлтора из Екатеринбурга, по вине которой погибли двое детей

В Башкирии осудили риэлтора из Екатеринбурга, по вине которой погибли двое детей

19:45, 30 сен 2024

В марте 2024 года в Башкирии произошла страшная автокатастрофа. Трагедия унесла жизни двух маленьких детей.

На 134-м километре трассы «Бирск-Тастуба-Сатка» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. За рулем Lada Granta находилась 27-летняя Дарья Р. из Екатеринбурга. В машине с ней ехали трое ее детей: двухнедельный младенец, трехлетняя дочь и пятилетний сын. По данным следствия, Дарья превысила скорость на обледенелой дороге, что привело к потере управления. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan Tiida.

Удар был настолько сильным, что отечественную легковушку буквально разорвало пополам. Основной удар пришелся на заднее сиденье, где находились старшие дети Дарьи. Трагедия унесла жизни пятилетнего мальчика и трехлетней девочки. Судмедэкспертиза показала, что оба ребенка получили несовместимые с жизнью травмы головного мозга.

Чудом в этой страшной аварии выжили сама Дарья и ее новорожденный сын, находившийся в автолюльке на переднем сиденье. Они отделались ушибами и синяками. Водитель встречного автомобиля также не получил серьезных повреждений.

Знакомые семьи не могли поверить в случившееся. Они характеризовали Дарью как любящую и заботливую мать, для которой дети были смыслом жизни. В 2021 году она даже участвовала в конкурсе «Главная мама Урала».

Расследование дела заняло несколько месяцев. Недавно Караидельский межрайонный суд вынес приговор по этому делу. Дарью Р. признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух малолетних детей. Суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, положительные характеристики и наличие малолетнего ребенка. В связи с последним фактором, отбывание наказания отложено до достижения младшим сыном Дарьи 14-летнего возраста.

В Башкирии убийце бывшей жены вновь смягчили приговор

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия аварии суд
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