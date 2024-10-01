Высокопоставленный чиновник Башкирии предстанет перед судом в Москве по обвинению во взяточничестве

15:07, 01 окт 2024

В Москве разбираются в громком деле о коррупции в высших эшелонах власти Башкирии. Центральной фигурой скандала стал временно исполняющий обязанности заместителя премьер-министра республики Алан Марзаев.

Правоохранительные органы задержали чиновника в последний день сентября. Вскоре после этого его доставили в Москву для проведения судебного заседания по избранию меры пресечения. Лефортовский суд столицы рассмотрит вопрос о дальнейшем содержании Марзаева под стражей.

Следственный комитет РФ инкриминирует высокопоставленному чиновнику получение взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Марзаев обогатился на 37 миллионов рублей, полученных от руководства одной из компаний, специализирующихся на дорожном строительстве.

Интересно, что в деле фигурирует еще одно громкое имя. Предположительно, роль посредника в незаконной сделке выполнял министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. Однако детали его возможного участия в коррупционной схеме пока не разглашаются.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети