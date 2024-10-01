В Башкирии сын забил до смерти престарелую мать

15:20, 01 окт 2024

В Кумертау местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, совершил нападение на свою престарелую мать.

Конфликт между 74-летней женщиной и ее сыном закончился смертью. Следователи установили, что подозреваемый применил физическую силу в отношении пожилой родственницы, которая из-за возраста и проблем со здоровьем не смогла оказать сопротивление.

По версии правоохранительных органов, мотивом преступления могла стать личная неприязнь. Известно, что в последнее время мужчина был вынужден осуществлять уход за матерью, которая имела ограниченные возможности передвижения после перенесенной травмы.

Обстоятельства происшествия указывают на то, что после нападения подозреваемый не сразу осознал последствия своих действий. О случившемся он сообщил родственнице лишь спустя несколько часов, после чего были вызваны экстренные службы.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Обвиняемый частично признал вину. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Стоит отметить, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

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Автор: Вадим Рудаков