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Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев арестован по обвинению во взяточничестве

Вице-премьер Башкирии Алан Марзаев арестован по обвинению во взяточничестве

20:23, 01 окт 2024

Алан Марзаев, занимавший пост исполняющего обязанности премьер-министра Башкирии, был взят под стражу по решению московского Басманного суда. Срок ареста составил два месяца.

Правоохранительные органы инкриминируют Марзаеву получение незаконного вознаграждения в размере 37 миллионов рублей. Следствие полагает, что эти средства были переданы представителями компании, специализирующейся на дорожном строительстве. Предположительно, взамен чиновник должен был оказать содействие в получении государственных заказов на возведение автомобильных дорог.

В деле также фигурирует экс-глава транспортного ведомства Башкирии Александр Клебанов. Его роль, по версии следователей, заключалась в посредничестве при передаче денежных средств. В настоящее время Клебанов также находится под арестом по обвинению в коррупционных действиях.

Детали о компании, предположительно причастной к данному инциденту, пока не разглашаются. Однако известно, что в деле Клебанова упоминалась организация «Киви», сотрудничавшая с крупным государственным предприятием «Башкиравтодор». Ранее руководители обеих структур были арестованы в связи с расследованием дела о хищениях в «Башкиравтодоре».

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
Теги: Марзаев Алан Викторович коррупция
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