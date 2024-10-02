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Бухгалтеры колледжа в Башкирии шесть лет похищали стипендии сирот

Бухгалтеры колледжа в Башкирии шесть лет похищали стипендии сирот

17:03, 02 окт 2024

В Башкирии завершилось судебное разбирательство, в центре которого оказался Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж. Здесь группа сотрудников бухгалтерии была уличена в крупномасштабном мошенничестве.

На протяжении шести лет, с 2015 по 2021 год, недобросовестные работники финансового отдела колледжа реализовывали изощренную схему хищения бюджетных средств. Используя свое служебное положение, они манипулировали данными в платежных документах, указывая ложную информацию о получателях стипендий. В результате этих махинаций деньги, предназначенные для поддержки студентов, в том числе особо уязвимой категории — детей-сирот, оказывались на личных счетах самих бухгалтеров, а также их близких и знакомых.

Масштаб преступления поражает: за указанный период злоумышленники присвоили свыше 9 миллионов рублей. Эти средства должны были пойти на выплату стипендий и поддержку учащихся, но вместо этого обогатили нечистых на руку сотрудников колледжа.

Накануне состоялся суд над четырьмя обвиняемыми. Трое из них признали свою вину в содеянном. Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор: условные сроки лишения свободы от 4 до 6 лет с испытательным сроком от 5 до 6 лет.

Однако наказание не ограничилось лишь этим. Суд также удовлетворил требование прокуратуры о возмещении причиненного ущерба. Для обеспечения выполнения этого решения на имущество осужденных, включая земельные участки и автомобили, наложен арест.

Стоит отметить, что приговор еще не вступил в законную силу. Это означает, что у сторон есть возможность его обжаловать, и окончательная точка в этом деле еще не поставлена.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: происшествия суд мошенничество
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