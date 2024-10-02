В Башкирии владельцы ТЦ выплатят 2,8 млн рублей за смерть девочки при обрушении крыши во время урагана

21:56, 02 окт 2024

В башкирском селе Бижбуляк лето 2024 года навсегда останется в памяти местных жителей. Радостное празднование Курбан-байрама 20 июля, закончилось трагедией.

День начинался вполне обычно. Сельчане собирались на праздничные мероприятия, дети играли на улицах, а в воздухе витал аромат праздничных угощений. Однако природа приготовила свой сценарий на этот день. К вечеру небо затянуло тучами, и на село обрушился неожиданный ураган.

В разгар стихии 14-летняя Анна (имя изменено) возвращалась домой. Улицы опустели, ветер сбивал с ног, вокруг падали деревья и электрические столбы. Внезапно девочка услышала зловещий скрежет над головой. Подняв глаза, она увидела, как с крыши торгового центра срывается массивная конструкция. Анна попыталась убежать, но не успела — кровля обрушилась на нее.

Благодаря быстрой реакции очевидцев, девочку удалось извлечь из-под обломков. С серьезной травмой головы ее доставили сначала в районную больницу, а затем перевели в детскую республиканскую больницу Уфы. Врачи провели сложнейшую операцию.

Глава Бижбулякского района Артур Зарипов лично следил за ситуацией, регулярно навещая Анну в больнице и информировал сельчан о ее состоянии через социальные сети. Он призывал жителей молиться за выздоровление девочки и осуждал распространителей ложных слухов о ее кончине.

Медики Уфы консультировались с коллегами из Москвы и Израиля, применяя все доступные методы лечения. Жители Башкирии следили за новостями о состоянии Анны, выражая поддержку ей и ее семье в социальных сетях.

Несмотря на все усилия врачей и молитвы неравнодушных, 7 августа, после 18 дней борьбы за жизнь, Анна скончалась.

Трагедия не осталась без внимания правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Однако вскоре дело было закрыто.

Мать Анны, не смирившись с произошедшим, подала иск о компенсации морального вреда к собственникам торгового центра и подрядчику, проводившему ремонт крыши в 2016 году. Она утверждала, что именно нарушения при проведении ремонтных работ стали причиной трагедии.

Первоначально Бижбулякский межрайонный суд отклонил иск, сославшись на стихийное бедствие как причину обрушения крыши. Однако Верховный суд Башкирии, куда обратилась мать Анны с апелляцией, принял противоположное решение. Суд установил, что собственники здания не обеспечили надлежащую безопасность кровли, и обязал их выплатить компенсацию морального вреда в размере 2,8 миллиона рублей.

Это решение было вынесено 7 августа 2024 года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети