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Суд обязал ипподром в Уфе выплатить 450 тысяч за смерть сотрудника

Суд обязал ипподром в Уфе выплатить 450 тысяч за смерть сотрудника

09:16, 04 окт 2024

В Уфе завершилось судебное разбирательство по делу о смертельном случае на ипподроме «Акбузат». Октябрьский райсуд постановил взыскать с учреждения 450 000 рублей в пользу матери погибшего сотрудника.

Трагедия случилась летом 2019 года на реке Белой, когда наездник, осуществлявший купание лошади, предпринял попытку достать упавший в воду головной убор. Не совладав с сильным течением реки, молодой человек оказался в критической ситуации. Несмотря на помощь коллег, спасти его не удалось. В результате поисковой операции на следующие сутки было обнаружено тело погибшего.

В ходе судебного процесса районная прокуратура, защищавшая интересы матери погибшего, указала на серьезные упущения в организации безопасности труда. В частности, были выявлены недоработки в инструкциях по технике безопасности при взаимодействии с лошадьми и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства учреждения.

Изначально прокуратура настаивала на компенсации в размере полумиллиона рублей. Представители ответчика — ипподрома «Акбузат» и регионального Минсельхоза — оспаривали правомерность иска. Однако суд, изучив обстоятельства дела, признал требования обоснованными, незначительно скорректировав сумму выплаты.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия суд несчастный случай
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