Житель Башкирии избежал тюрьмы за убийство и каннибализм

09:43, 04 окт 2024

В Куюргазинском районе Башкирии произошло преступление, потрясшее местных жителей своей жестокостью. История, развернувшаяся февральским вечером, заставила содрогнуться даже видавших виды правоохранителей.

Главным действующим лицом этой трагедии стал 47-летний Эркинжон, прежде не вызывавший никаких подозрений у окружающих. Мужчина, работавший вахтовым методом в Санкт-Петербурге, воспитывал двоих детей и проживал вместе с престарелой матерью. Однако в последние недели перед происшествием его поведение начало вызывать тревогу у близких.

Роковой день начался со странных заявлений Эркинжона о «приказах дьявола» и угроз расправы над детьми. Движимый бредовыми идеями о сделке с темными силами, которые якобы обещали исцелить его больное сердце, мужчина совершил чудовищное преступление — ворвался в дом 65-летнего пенсионера и лишил его жизни.

Последующие события разворачивались как сцены из фильма ужасов: Эркинжона заметили на автобусной остановке, где он, находясь в оцепенении, пытался заставить случайную прохожую «закопать» страшную улику своего преступления. После этого он направился в местный магазин, где его неадекватное поведение привлекло внимание правоохранительных органов.

Расследование выявило шокирующие подробности: в последнее время поведение Эркинжона кардинально изменилось. Его мать рассказала следователям о тревожных признаках — срывании фотографий со стен, угрозах расправы над домашними животными. Эти свидетельства, наряду с результатами психиатрической экспертизы, сыграли решающую роль в определении судьбы обвиняемого.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение о направлении Эркинжона на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети