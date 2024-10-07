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В Уфе мигрант пытался откупиться от полиции за 2000 рублей

В Уфе мигрант пытался откупиться от полиции за 2000 рублей

16:05, 07 окт 2024

В Уфе произошел очередной случай попытки дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. Инцидент, выявивший сразу несколько правонарушений, начался с обычной проверки на дороге.

Инспекторы ГИБДД, патрулировавшие улицы башкирской столицы, обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого грубо нарушал правила перевозки пассажиров. При остановке транспортного средства выяснилось, что в салоне находились шесть иностранных граждан.

В ходе стандартной процедуры проверки документов стражи порядка установили, что один из пассажиров — 33-летний мужчина — находится на территории Российской Федерации незаконно. Ситуация приняла неожиданный оборот, когда задержанный, находясь в служебном автомобиле ДПС, предпринял попытку решить проблему незаконным путем, предложив сотрудникам полиции взятку в размере 2000 рублей.

Инспекторы проявили принципиальность и профессионализм, незамедлительно вызвав на место происшествия следственно-оперативную группу. По факту попытки дачи взятки должностному лицу правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ Башкирии
Теги: Уфа происшествия коррупция
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