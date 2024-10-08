В Башкирии мужчина получил 5 лет тюрьмы за убийство брата 13 лет назад
14:08, 08 окт 2024
В Башкирии завершилось расследование убийства, который более десятилетия оставалось нераскрытым. Житель Иглинского района предстал перед судом за убийство родного брата, совершенное в 2011 году. Преступление могло так и остаться неразгаданным, если бы не неожиданное признание самого виновника.
Происшествие случилось тринадцать лет назад в одном из домов в Иглинском районе. Семейная ссора между братьями стремительно переросла в жестокое противостояние. В порыве неконтролируемой ярости один из братьев нанес другому множественные удары по голове и в область живота. Результатом этого нападения стали несовместимые с жизнью травмы — серьезное повреждение головного мозга и разрыв внутренних органов, от которых потерпевший скончался на месте.
Преступник успешно скрывал свою причастность к гибели брата на протяжении тринадцати лет. Однако в начале 2024 года груз содеянного, видимо, стал невыносимым — мужчина поделился своей страшной тайной с знакомым. Тот, осознавая серьезность признания, передал информацию правоохранительным органам, что позволило наконец раскрыть давнее преступление.
После проведения расследования состоялся суд, который, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес обвинительный приговор. Преступник получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Еще больше новостей можно узнать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на наши сообщества Вконтакте и Одноклассники.
Читайте также:Житель Башкирии избежал тюрьмы за убийство и каннибализм