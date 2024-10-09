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Элвин Грей судится за право петь «Туган як»

Элвин Грей судится за право петь «Туган як»

09:37, 09 окт 2024

Известный в Башкирии исполнитель Элвин Грей оказался в центре правового конфликта из-за популярной композиции «Туган як». Спор о правах на исполнение знаменитой песни может обернуться для артиста многомиллионными выплатами.

Скандал разгорелся после того, как певец выступил с композицией на праздновании юбилея Уфы. Компания «Барс медиа» отреагировала на это выступление, начав массовую блокировку видеозаписей концерта в интернете. Более того, правообладатель выставил артисту внушительный счет в 100 миллионов рублей за дальнейшее использование песни.

Исполнитель, в свою очередь, занял твердую позицию в этом конфликте. По словам Элвина Грея, он приобрел все необходимые права на исполнение «Туган як» еще семь лет назад и располагает документальными подтверждениями этого факта. Артист не намерен уступать давлению и готовится защищать свои интересы в судебном порядке.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Элвин Грей
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