В Башкирии будут судить банду вымогателей

11:12, 09 окт 2024

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела о вымогательствах и других тяжких преступлениях. В центре внимания правоохранительных органов оказалась преступная группировка, державшая в страхе жителей Кумертау и Куюргазинского района. Материалы дела переданы в суд.

По данным следствия, преступное сообщество возглавлял 48-летний местный житель, сумевший создать вокруг себя сплоченную группу из четырех постоянных участников. Для усиления психологического давления на жертв главарь периодически привлекал дополнительных сообщников, роль которых заключалась в запугивании потерпевших.

Следователи установили как минимум десять эпизодов противоправной деятельности группировки. Один из наиболее показательных случаев — вымогательство 200 тысяч рублей у местного жителя. Преступники использовали целый арсенал средств давления: угрожали физической расправой с применением травматического оружия, терроризировали телефонными звонками родственников жертвы и даже являлись к нему на рабочее место.

Криминальный почерк банды отличался особой дерзостью. Помимо вымогательств, преступники занимались и другими видами противоправной деятельности. Так, они похитили автомобиль, который впоследствии реализовали за 625 тысяч рублей.

Положить конец криминальной активности удалось благодаря профессиональной работе сотрудников уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан. В настоящее время все участники преступной группы ожидают суда.

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Автор: Алия Карачурина