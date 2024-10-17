Серийный убийца Анвар Масалимов выходит на свободу в Башкирии

12:07, 17 окт 2024

В декабре 2024 года ворота исправительной колонии № 3 в Башкирии распахнутся перед человеком, чья история стала уникальной для российской судебной системы.

Анвар Масалимов, 63-летний осужденный серийный убийца, станет свободным человеком после десятилетий заключения. Его случай беспрецедентен: Масалимов первым в стране прошел путь от смертного приговора до условно-досрочного освобождения, минуя стадию пожизненного заключения.

Криминальная биография Масалимова читается как сценарий жуткого триллера. Его преступления, совершенные с интервалом в 11 лет, шокируют своей жестокостью. В 1980 году, находясь в командировке в Пермском крае, он совершил свое первое убийство. Жертвой стал случайный собутыльник. Второе преступление, совершенное в 1991 году, было еще более чудовищным: Масалимов не только лишил жизни очередную жертву, но и расчленил тело, после чего сжег его, пытаясь скрыть следы.

Казалось бы, история Масалимова должна была завершиться в тюремных стенах. Однако система правосудия преподнесла неожиданный поворот. Смертный приговор был заменен на пожизненное заключение, а затем суд принял решение об условно-досрочном освобождении.

Но и на этом криминальная сага не закончилась. В 2018 году, уже находясь на свободе, Масалимов вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов. Во время алкогольного конфликта он напал с ножом на мужчину, что привело к новому тюремному сроку.

Теперь, спустя шесть лет после последнего инцидента, Масалимов готовится вновь выйти на свободу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: shot