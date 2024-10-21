В Уфе у неплательщика взносов на капремонт конфисковали автомобиль

20:13, 21 окт 2024

Житель Уфы, пренебрегавший своими обязанностями по оплате взносов на капитальный ремонт, столкнулся с суровыми последствиями своей халатности. Судебные приставы Башкортостана прибегли к крайним мерам, конфисковав автомобиль неплательщика марки Opel.

По информации регионального оператора, владелец иномарки длительное время игнорировал необходимость внесения платежей на капремонт, не предпринимая никаких шагов для урегулирования ситуации. В результате судебный пристав-исполнитель был вынужден применить радикальные меры, наложив арест на транспортное средство должника.

Конфискованный автомобиль теперь будет реализован для погашения накопившейся задолженности.

Статистика, предоставленная ГУ ФСС по РБ, наводит на грустные мысли: с начала 2024 года взыскано более 180 миллионов рублей задолженности по взносам.

Автор: Вадим Рудаков