Житель Башкирии пытался откупиться от ДПС за 5 тысяч рублей

14:34, 22 окт 2024

В Башкортостане автомобилист предстанет перед судом за попытку подкупа дорожного полицейского.

Инцидент произошел во время проверки документов в Кармаскалинском районе. Инспектор ДПС, заметив признаки алкогольного опьянения у водителя, пригласил его в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства. В ответ нарушитель попытался избежать ответственности, оставив на приборной панели патрульной машины денежные средства в размере 5 000 рублей.

По информации начальника регионального управления ГАИ Владимира Севастьянова, в отношении водителя инициировано уголовное производство по факту мелкого взяточничества.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео