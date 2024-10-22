Житель Башкирии пытался откупиться от ДПС за 5 тысяч рублей
14:34, 22 окт 2024
В Башкортостане автомобилист предстанет перед судом за попытку подкупа дорожного полицейского.
Инцидент произошел во время проверки документов в Кармаскалинском районе. Инспектор ДПС, заметив признаки алкогольного опьянения у водителя, пригласил его в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства. В ответ нарушитель попытался избежать ответственности, оставив на приборной панели патрульной машины денежные средства в размере 5 000 рублей.
По информации начальника регионального управления ГАИ Владимира Севастьянова, в отношении водителя инициировано уголовное производство по факту мелкого взяточничества.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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