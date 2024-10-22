В Башкирии молодой человек предстанет перед судом за убийство и изнасилование сводной сестры

17:19, 22 окт 2024

В Башкортостане завершилось расследование громкого уголовного дела. Следственный комитет передал в Верховный суд материалы по делу о гибели несовершеннолетней девушки от рук сводного брата.

По данным республиканской прокуратуры, 22-летний житель Уфы Сергей П. обвиняется в совершении серии тяжких преступлений, включающих убийство с особой жестокостью, сексуальное насилие и кражу. Следствие установило, что преступление было совершено в ночь с 9 на 10 октября в одном из жилых домов столицы Башкирии.

Согласно материалам дела, находясь под воздействием синтетических наркотиков, молодой человек совершил насильственные действия в отношении своей 14-летней сводной сестры, после чего лишил её жизни. Следователи отмечают, что преступление произошло в отсутствие матери потерпевшей.

В попытке скрыть следы преступления обвиняемый предпринял ряд действий: сначала спрятал тело в предмете мебели, а позже переместил его в багажник семейного автомобиля. Утром следующего дня мать, обеспокоенная исчезновением дочери, обратилась в правоохранительные органы, но вскоре самостоятельно обнаружила тело.

Правоохранительным органам удалось оперативно задержать подозреваемого, который скрывался на чердаке соседнего здания. При задержании у него были обнаружены наркотические вещества. Дополнительно установлено, что после совершения убийства обвиняемый похитил личные вещи погибшей на сумму более 34 тысяч рублей.

В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину. До начала судебного процесса он содержится под стражей. Прокуратура Башкортостана подтвердила передачу материалов дела в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: следком РБ