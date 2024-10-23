В Башкирии женщину, задолжавшую алименты, нашли в шкафу у сожителя

14:08, 23 окт 2024

В Башкирии завершились поиски злостной неплательщицы алиментов, которая на протяжении длительного времени избегала выполнения родительских обязанностей. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов обнаружили разыскиваемую в весьма неожиданном месте — она пыталась спрятаться в шкафу в доме своего сожителя.

История началась после рождения ребенка, когда мать, страдающая алкогольной зависимостью, полностью самоустранилась от его воспитания. Она не только не принимала участия в жизни малыша, но и категорически отказывалась оказывать какую-либо финансовую поддержку. Женщина вела кочевой образ жизни, регулярно меняя места проживания и перебиваясь временными заработками, чтобы избежать встречи с представителями закона.

Несмотря на ранее назначенное административное наказание в виде обязательных работ за неуплату алиментов, нарушительница продолжала игнорировать свои обязательства и скрываться от правосудия.

По результатам операции в отношении нарушительницы составлен протокол за уклонение от административного наказания, и суд назначил ей арест сроком на семь суток. Более того, безответственной матери теперь грозит уголовное преследование за систематическое уклонение от уплаты алиментов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ