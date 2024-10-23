Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии женщину, задолжавшую алименты, нашли в шкафу у сожителя

В Башкирии женщину, задолжавшую алименты, нашли в шкафу у сожителя

14:08, 23 окт 2024

В Башкирии завершились поиски злостной неплательщицы алиментов, которая на протяжении длительного времени избегала выполнения родительских обязанностей. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов обнаружили разыскиваемую в весьма неожиданном месте — она пыталась спрятаться в шкафу в доме своего сожителя.

История началась после рождения ребенка, когда мать, страдающая алкогольной зависимостью, полностью самоустранилась от его воспитания. Она не только не принимала участия в жизни малыша, но и категорически отказывалась оказывать какую-либо финансовую поддержку. Женщина вела кочевой образ жизни, регулярно меняя места проживания и перебиваясь временными заработками, чтобы избежать встречи с представителями закона.

Несмотря на ранее назначенное административное наказание в виде обязательных работ за неуплату алиментов, нарушительница продолжала игнорировать свои обязательства и скрываться от правосудия.

По результатам операции в отношении нарушительницы составлен протокол за уклонение от административного наказания, и суд назначил ей арест сроком на семь суток. Более того, безответственной матери теперь грозит уголовное преследование за систематическое уклонение от уплаты алиментов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ
Теги: Давлекановский район
Читайте также

Житель Башкирии накопил миллионный долг по алиментам и сбежал в Москву
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии накопил миллионный долг по алиментам и сбежал в Москву
В Башкирии разыскивают женщину, задолжавшую своим детям более 1 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии разыскивают женщину, задолжавшую своим детям более 1 млн рублей
В Башкирии разыскивается мужчина, задолжавший ребенку более 100 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии разыскивается мужчина, задолжавший ребенку более 100 тысяч рублей
О возможности перечисления алиментов на личный счет ребенка
Общество в Башкирии / Человек и закон в Башкирии
О возможности перечисления алиментов на личный счет ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok