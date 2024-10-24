Прокуратура Башкирии добилась компенсации для ребенка, пострадавшего от укуса бездомной собаки

15:45, 24 окт 2024

В Башкирии шестилетний мальчик стал жертвой нападения бродячей собаки во время велосипедной прогулки в Куюргазинском районе.

Инцидент, закончившийся укусом в предплечье, мог быть предотвращен, если бы муниципальные власти должным образом исполняли свои обязанности по отлову безнадзорных животных. Однако, как установила прокуратура республики, необходимые меры по контролю за популяцией бродячих собак в районе не предпринимались.

После тщательного изучения обстоятельств происшествия, надзорное ведомство инициировало судебное разбирательство с целью защиты прав несовершеннолетнего. В результате рассмотрения искового заявления суд принял решение о компенсации морального вреда пострадавшему ребенку в размере 20 000 рублей.

Автор: Вадим Рудаков