Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии глава района потратил бюджетные деньги на обустройство личного жилья

В Башкирии глава района потратил бюджетные деньги на обустройство личного жилья

15:46, 25 окт 2024

В Башкирии разгорелся скандал вокруг нецелевого использования бюджетных средств главой администрации Шаранского района. Результатом проверки стал выговор чиновнику и возврат потраченных денег в казну.

По информации прокуратуры Республики Башкортостан, руководитель муниципалитета Марат Ахмадуллин направил бюджетные средства на личные нужды. В 2023–2024 годах районная казна выделила 800 тысяч рублей на поддержание муниципального имущества. Однако вместо запланированных работ деньги пошли на покупку мебели и бытовой техники для служебной квартиры, где проживает сам чиновник с семьей.

Прокурорская проверка установила факт превышения должностных полномочий. Надзорный орган направил представление в районный Совет депутатов, который рассмотрел ситуацию и применил к главе администрации дисциплинарное взыскание в виде выговора.

После вмешательства прокуратуры вся израсходованная сумма была возвращена в бюджет района.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Шаранский район
Читайте также

В Башкирии бывший глава сельсовета оказался под следствием
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии бывший глава сельсовета оказался под следствием
Госслужащая из Башкирии понесла наказание за мошенничество с финансами
Человек и закон в Башкирии
Госслужащая из Башкирии понесла наказание за мошенничество с финансами
Служебный подлог и растрата: чиновница из Шаранского района Башкирии лишилась должности
Человек и закон в Башкирии
Служебный подлог и растрата: чиновница из Шаранского района Башкирии лишилась должности
В Башкирии школу оштрафовали из-за конфликта между подростками: халатность взрослых обернулась кошмаром для ученика
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии школу оштрафовали из-за конфликта между подростками: халатность взрослых обернулась кошмаром для ученика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok