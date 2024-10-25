В Башкирии глава района потратил бюджетные деньги на обустройство личного жилья

15:46, 25 окт 2024

В Башкирии разгорелся скандал вокруг нецелевого использования бюджетных средств главой администрации Шаранского района. Результатом проверки стал выговор чиновнику и возврат потраченных денег в казну.

По информации прокуратуры Республики Башкортостан, руководитель муниципалитета Марат Ахмадуллин направил бюджетные средства на личные нужды. В 2023–2024 годах районная казна выделила 800 тысяч рублей на поддержание муниципального имущества. Однако вместо запланированных работ деньги пошли на покупку мебели и бытовой техники для служебной квартиры, где проживает сам чиновник с семьей.

Прокурорская проверка установила факт превышения должностных полномочий. Надзорный орган направил представление в районный Совет депутатов, который рассмотрел ситуацию и применил к главе администрации дисциплинарное взыскание в виде выговора.

После вмешательства прокуратуры вся израсходованная сумма была возвращена в бюджет района.

Автор: Семен Подгорный