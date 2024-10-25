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Заведующая детсадом в Башкирии шесть лет вымогала деньги у своих сотрудников

Заведующая детсадом в Башкирии шесть лет вымогала деньги у своих сотрудников

20:05, 25 окт 2024

В Белокатайском районе Башкирии правоохранительные органы выявили систематическое вымогательство денежных средств руководителем дошкольного образовательного учреждения у своих подчиненных. По данным регионального Следственного комитета, противоправные действия продолжались на протяжении шести лет.

Следствие установило, что с 2018 года по май 2024 года заведующая детским садом создала преступную схему получения незаконного дохода. Руководитель требовала от трех сотрудников учреждения делиться частью стимулирующих выплат, обещая взамен общее покровительство и гарантию сохранения рабочего места. При этом в случае отказа от участия в противоправной схеме заведующая угрожала увольнением.

Под давлением угроз работники были вынуждены передавать руководителю часть своих премиальных выплат. За весь период противоправной деятельности общая сумма незаконно полученных средств составила порядка 300 тысяч рублей.

Преступная схема была раскрыта в результате совместной работы сотрудников МВД и прокуратуры. В настоящее время, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, проводится комплекс следственных мероприятий для формирования полной доказательственной базы. Также проверяется причастность подозреваемой к другим возможным преступлениям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белокатайский район происшествия коррупция
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