22-летний наркоман изнасиловал и убил 14-летнюю сестру в Башкирии

12:12, 28 окт 2024

Верховный суд Башкирии приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

По материалам следствия, преступление произошло в октябре 2023 года. Обвиняемый Сергей Пугачев, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал и задушил свою 14-летнюю сводную сестру.

После совершения преступления обвиняемый предпринял попытки скрыть следы, первоначально спрятав тело в диване. Впоследствии, дождавшись, когда мать уснёт после рабочей смены, он переместил тело в багажное отделение автомобиля.

Правоохранительным органам удалось установить местонахождение подозреваемого на техническом этаже многоквартирного дома в районе его проживания, где он продолжал употребление запрещённых веществ. После задержания были собраны необходимые доказательства для передачи дела в суд.

В соответствии с действующим законодательством, инкриминируемые Пугачеву деяния предусматривают высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ