Некачественная процедура красоты обошлась косметологу из Уфы в 2 миллиона рублей

12:16, 30 окт 2024

В Уфе завершилось судебное разбирательство по делу о некачественно проведенной косметологической процедуре. Пострадавшая местная жительница Светлана Гутова добилась справедливости в суде, который обязал недобросовестного специалиста выплатить крупную денежную компенсацию.

Судебное расследование выявило серьезные нарушения в работе салона красоты. Специалист, проводивший процедуру биоревитализации, осуществлял деятельность без необходимой лицензии. Более того, к выполнению процедур допускался неквалифицированный персонал без соответствующего медицинского образования.

Последствия некачественной процедуры оказались тяжелыми для здоровья клиентки. На протяжении нескольких месяцев Светлана страдала от воспалительного процесса в области лица и декольте. Несвоевременное лечение привело к образованию необратимых рубцовых изменений на коже.

От комментариев по данному инциденту косметолог отказалась, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Практикующий юрист Максим Меньшиков призывает граждан к повышенной бдительности при выборе специалистов в сфере красоты. По его мнению, перед проведением любых косметологических процедур необходимо тщательно изучить информацию как о самой процедуре, так и о квалификации специалиста.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео