В Уфе мужчина, угрожая оружием, пытался ограбить 14-летнюю девочку

15:38, 30 окт 2024

Правоохранительные органы Уфы завершили расследование серии преступных эпизодов, произошедших минувшим летом. В центре внимания оказался 41-летний местный житель, совершивший попытки разбойных нападений с использованием похищенного оружия.

Преступления произошли в июне, когда злоумышленник, находясь под воздействием алкоголя, завладел двумя газовыми пистолетами своего знакомого. Особенность этих пистолетов заключалась в их визуальном сходстве с боевым оружием.

Первой жертвой преступника стала школьница — девочка четырнадцати лет. Злоумышленник выследил подростка на улице, намереваясь отобрать у нее денежные средства. К счастью, бдительность и быстрая реакция помогли девочке избежать опасного столкновения — она успела скрыться от преследователя.

В тот же день преступник не оставил своих намерений и попытался совершить нападение на случайного прохожего. Однако бдительность сотрудников патрульно-постовой службы позволила оперативно пресечь противоправные действия — нарушитель был задержан на месте происшествия.

По итогам судебного разбирательства мужчину признали виновным в разбойном нападении с применением предметов, используемых в качестве оружия. Суд вынес обвинительный приговор: шесть лет заключения в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Автор: Семен Подгорный