В Башкирии оштрафовали создателя поста с экстремистской символикой

16:11, 30 окт 2024

Судебная инстанция Кушнаренковского района вынесла постановление по делу о распространении запрещенной символики. Фигурантом разбирательства стал 34-летний местный житель, администрировавший группу в социальной сети. Рассмотрение дела состоялось в октябре текущего года.

В ходе мониторинга, проведенного надзорным органом в августе 2024 года, в сообществе «Наше Кушнаренково» обнаружили публикацию, содержащую атрибутику запрещенного движения «А.У.Е.»*, признанной экстремистской на территории России с августа 2020 года.

По результатам рассмотрения материалов дела суд установил вину администратора сообщества, управлявшего группой с 2022 года. Нарушителю назначено административное взыскание в виде денежного штрафа размером 1000 рублей. При этом технические устройства, использованные при совершении правонарушения, конфискации не подлежат.

*- Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Автор: Семен Подгорный