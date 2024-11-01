Роковой квест: организатор опасного развлечения в Башкирии ответит перед законом

14:09, 01 ноя 2024

В Башкирии завершено расследование происшествия, случившегося во время проведения квеста в Стерлитамаке. Правоохранительные органы передали в суд материалы дела на организатора развлекательного мероприятия, где пострадали трое молодых людей.

Как установило следствие, в последний день августа прошлого года местный предприниматель проводил развлекательную игру в неподготовленном помещении. Участники квеста, среди которых находился несовершеннолетний, получили серьезные травмы после падения с трехметровой высоты.

Следственные органы обнаружили целый ряд серьезных упущений в организации мероприятия:

— Отсутствие надежного крепления конструкции на оконном проеме

— Проведение игры без предварительного инструктажа участников

— Отсутствие аварийного освещения

— Допуск несовершеннолетних без родительского согласия.

Материалы дела, подкрепленные собранными доказательствами, направлены в судебную инстанцию. Организатору предъявлено обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По информации представителей Следственного комитета республики, собранная доказательная база признана достаточной для передачи дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Соцсети, Прокуратура Башкирии