Роковой квест: организатор опасного развлечения в Башкирии ответит перед законом
14:09, 01 ноя 2024
В Башкирии завершено расследование происшествия, случившегося во время проведения квеста в Стерлитамаке. Правоохранительные органы передали в суд материалы дела на организатора развлекательного мероприятия, где пострадали трое молодых людей.
Как установило следствие, в последний день августа прошлого года местный предприниматель проводил развлекательную игру в неподготовленном помещении. Участники квеста, среди которых находился несовершеннолетний, получили серьезные травмы после падения с трехметровой высоты.
Следственные органы обнаружили целый ряд серьезных упущений в организации мероприятия:
— Отсутствие надежного крепления конструкции на оконном проеме
— Проведение игры без предварительного инструктажа участников
— Отсутствие аварийного освещения
— Допуск несовершеннолетних без родительского согласия.
Материалы дела, подкрепленные собранными доказательствами, направлены в судебную инстанцию. Организатору предъявлено обвинение в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По информации представителей Следственного комитета республики, собранная доказательная база признана достаточной для передачи дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.