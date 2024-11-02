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Суд конфисковал новый автомобиль у жителя Башкирии за вождение в нетрезвом виде

Суд конфисковал новый автомобиль у жителя Башкирии за вождение в нетрезвом виде

12:59, 02 ноя 2024

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел дело по факту вождения в нетрезвом виде. Местный автолюбитель поплатился не только водительскими правами, но и потерял семейный автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура Башкирии, события произошли в августе текущего года. Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль марки «Хавал Джулион». За рулем находился водитель, состояние которого вызвало подозрения у правоохранителей.

Примечательно, что транспортное средство находилось в собственности семьи совсем недолго. Супруга нарушителя приобрела кроссовер в июне 2024 года, заплатив за него 2,2 миллиона рублей.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Согласно материалам прокуратуры Башкирии, суд вынес комплексное наказание. Нарушителю предстоит отработать 250 часов обязательных работ. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на двухлетний срок.

Самым суровым пунктом приговора стала конфискация автомобиля в пользу государства.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район происшествия суд
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