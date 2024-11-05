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В Башкирии пьяный экс-инспектор ГИБДД устроил смертельную аварию

В Башкирии пьяный экс-инспектор ГИБДД устроил смертельную аварию

14:06, 05 ноя 2024

В Башкирии республиканская прокуратура передала в городской суд Октябрьского уголовное дело в отношении 28-летнего экс-сотрудника Госавтоинспекции. Правоохранительные органы установили его причастность к дорожно-транспортному происшествию со смертельным исходом.

Инцидент произошел в июле текущего года на одном из перекрестков города Октябрьский. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения бывший страж порядка, управляя автомобилем «Тойота Камри», допустил столкновение с отечественным автомобилем «ВАЗ-2114». В результате происшествия водитель «четырнадцатой» получил несовместимые с жизнью травмы.

После случившегося обвиняемый предпринял попытку избежать ответственности. По данным следствия, он убедил своего трезвого пассажира занять место водителя и взять вину на себя. Однако данная махинация была своевременно раскрыта сотрудниками правоохранительных органов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия аварии суд
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