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В Башкирии женщина напала на мужчину с ножом во время ссоры

В Башкирии женщина напала на мужчину с ножом во время ссоры

14:45, 05 ноя 2024

Жительница Салавата предстанет перед судом за попытку убийства знакомого во время застолья

Прокуратура города Салавата завершила расследование уголовного дела. 36-летней местной жительнице предъявлено обвинение по статье «Покушении на убийство».

По материалам следствия, события произошли в октябре 2024 года. Во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемой и её знакомым вспыхнул конфликт личного характера. В порыве ярости женщина схватила нож и дважды ударила собеседника – в область груди и шеи.

Пострадавший мужчина получил травмы различной степени тяжести. К настоящему моменту обвиняемая частично признала свою вину в содеянном.

Материалы уголовного дела направлены в Салаватский городской суд, где будет решаться дальнейшая судьба подозреваемой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия
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