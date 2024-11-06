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В Уфе суд рассмотрит дело о взятках бывшего руководителя железнодорожного вокзала

В Уфе суд рассмотрит дело о взятках бывшего руководителя железнодорожного вокзала

15:27, 06 ноя 2024

Экс-начальник вокзала Уфы предстанет перед судом за получение взяток на сумму около миллиона рублей

Транспортная прокуратура Башкирии завершила расследование дела о коррупции. В центре внимания правоохранительных органов оказался бывший руководитель железнодорожного вокзала Уфы, обвиняемый в получении взяток. Материалы уголовного дела уже направлены в Советский районный суд.

По версии следствия, противозаконная деятельность продолжалась с 2018 по 2023 год. Фигурант систематически получал денежные средства от арендаторов вокзальных помещений. Взамен предприниматели могли беспрепятственно вести свою деятельность на территории транспортного узла. Общая сумма незаконных вознаграждений достигла почти миллиона рублей.

Преступная схема была раскрыта сотрудниками ФСБ. Обвиняемого задержали в момент получения очередной части взятки. После задержания суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования правоохранители приняли меры для обеспечения возможного приговора. Под арест попало недвижимое имущество обвиняемого, два автомобиля и денежные средства. Совокупная стоимость арестованного имущества превышает 25 миллионов рублей.


Автор: Семен Подгорный
Теги: взяточничество суд
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