Житель Башкирии может получить судимость за оскорбление полицейского

16:21, 06 ноя 2024

Нетрезвый водитель в Башкирии задержан за публичное оскорбление сотрудника ДПС при исполнении служебных обязанностей.

На автодороге Уфа — Оренбург произошел конфликт между сотрудником Госавтоинспекции и местным жителем. Примечательно, что нарушитель ранее уже привлекался к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По информации пресс-службы республиканской ГАИ, 37-летний мужчина, ранее оформленный по статье 12.26 КоАП РФ, подошел к инспектору и начал выражаться нецензурной бранью. Нарушитель проигнорировал многократные требования прекратить противоправные действия.

Для пресечения противоправного поведения сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить физическую силу и специальные средства. Нарушителя доставили в отделение полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления представителя власти. Стоит отметить, что в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео