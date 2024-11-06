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В Башкирии браконьеры застрелили лося и разделили тушу

В Башкирии браконьеры застрелили лося и разделили тушу

21:31, 06 ноя 2024

Полиция Башкирии задержала двух браконьеров с незаконно добытой тушей лося и незарегистрированным оружием.

В Гафурийском районе Башкирии правоохранительные органы пресекли факт незаконной охоты. Группа из четырех человек добыла лося, после чего разделила добычу между собой.

Сотрудникам полиции удалось задержать двоих подозреваемых. Одним из них оказался ранее судимый 41-летний местный житель, вторым — 43-летний мужчина, также проживающий в этом районе.

В ходе проверки у задержанных обнаружили не только части туши животного, но и незарегистрированное охотничье оружие вместе с боеприпасами. Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Представители правоохранительных органов подчеркивают: браконьерство является серьезным преступлением, за которое предусмотрена соответствующая ответственность перед законом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия браконьер
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