Житель Башкирии получил 18 лет колонии за педофилию

20:58, 07 ноя 2024

В Зианчуринском районе Башкирии суд вынес приговор 54-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. За свои злодеяния он проведет ближайшие 18 лет в колонии строгого режима.

Как стало известно из сообщения Объединенной пресс-службы судов республики, преступник уже имел судимость за аналогичное преступление. Новые эпизоды насилия над детьми были зафиксированы в период с 2020 по 2023 годы. Особую тяжесть преступлениям придает тот факт, что одна из жертв находилась в беспомощном состоянии.

Помимо тюремного заключения, суд назначил осужденному принудительные меры медицинского характера. После освобождения он будет обязан находиться под наблюдением врача-психиатра.

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Автор: Семен Подгорный