Бывшего заключенного из Уфы осудили за убийство сокамерника

12:25, 08 ноя 2024

В Уфимском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела об инциденте в микрорайоне Черниковка, где конфликт между бывшими заключенными привел к убийству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Башкортостан.

Сентябрьским вечером 2021 года во дворе жилого комплекса встретились двое мужчин, ранее отбывавших наказание в исправительном учреждении. Словесная перепалка между 38-летним уфимцем и его бывшим сокамерником, переросла в жестокое избиение.

Следствие установило, что обвиняемый наносил множественные удары по голове и телу своего оппонента. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался через три недели после нападения.

Расследование выявило дополнительный эпизод: при задержании обвиняемый оказал сопротивление правоохранительным органам, нанеся травмы сотруднику полиции в область лица и шеи.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес обвинительный приговор по двум статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и применение насилия к представителю власти. Подсудимый проведет следующие 10 лет в колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный