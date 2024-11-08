В Башкирии опекунша потратила детские пособия на себя

19:14, 08 ноя 2024

В Мечетлинском районе Башкирии местная жительница, взявшая под опеку двух детей, на протяжении года систематически использовала их социальные выплаты в личных целях, сообщает прокуратура.

В 2016 году женщина оформила официальную опеку над двумя несовершеннолетними детьми. Однако в период с января по декабрь 2023 года опекун регулярно осуществляла переводы средств с банковских счетов подопечных на собственные счета. В результате этих действий сумма незаконно присвоенных средств достигла более 490 тысяч рублей.

Следствием установлено, что присвоенные деньги использовались опекуном для решения личных финансовых вопросов, включая погашение кредитных обязательств и оказание материальной поддержки членам своей семьи. Такие действия являются прямым нарушением законодательства о защите прав несовершеннолетних и злоупотреблением обязанностями опекуна.

По результатам проведенной проверки прокуратура передала материалы дела в следственные органы. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Автор: Семен Подгорный