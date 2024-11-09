Госавтоинспекция Башкирии усилит контроль на дорогах в выходные дни

08:25, 09 ноя 2024

В Башкирии проходит операция по обеспечению безопасности дорожного движения. Руководство региональной Госавтоинспекции анонсировало серию специальных рейдов, которые пройдут в выходные дни по всей территории республики.

По информации начальника ГИБДД Башкортостана Владимира Севастьянова, правоохранительные органы разработали комплексный план мероприятий, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Основной акцент в ходе проверок будет сделан на выявление злостных нарушителей правил дорожного движения.

Инспекторы дорожной полиции сосредоточат усилия на обнаружении водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Отдельное внимание будет уделено проверке документов на право управления транспортными средствами — выявлению лиц, ранее лишенных водительских прав, но продолжающих управлять автомобилем.

«Наша главная задача — обеспечить максимальную безопасность участников дорожного движения и предотвратить возможные трагедии на дорогах республики», — подчеркнул Владимир Севастьянов в официальном заявлении пресс-службы ведомства.

Автор: Семен Подгорный