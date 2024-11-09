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Начальник отдела в Уфе получил многомиллионный штраф за коррупцию

Начальник отдела в Уфе получил многомиллионный штраф за коррупцию

08:52, 09 ноя 2024

В Уфе завершился судебный процесс над бывшим руководителем отдела крупного акционерного общества, обвиняемого в коррупционных действиях. Октябрьский районный суд города вынес обвинительный приговор по делу о коммерческом подкупе и вымогательстве.

По информации, предоставленной судом, фигурант дела, 33-летний руководитель, разработал преступную схему получения незаконного дохода. В ноябре прошлого года он организовал систему принудительных поборов с подчиненных сотрудников, используя служебное положение как инструмент давления.

Следствием установлено, что начальник отдела шантажировал трех менеджеров, находящихся в его подчинении, угрожая препятствовать получению ими законных премиальных выплат и поощрений. В случае неподчинения сотрудникам грозило увольнение. В результате противоправных действий обвиняемый получил более 133 тысяч рублей.

Несмотря на собранные доказательства, подсудимый отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Однако суд, тщательно изучив материалы дела, вынес обвинительный приговор. Фигуранту назначен штраф в размере 2 миллионов рублей с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: коррупция происшествия суд
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