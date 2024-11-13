В Башкирии преступники незаконно удерживали людей в реабилитационном центре

23:03, 13 ноя 2024

Следственный комитет Башкирии завершил расследование дела о незаконном удержании людей под видом реабилитации. На скамье подсудимых окажутся восемь участников преступной группы, организовавших теневой бизнес на чужом горе.

Как установило следствие, злоумышленники действовали под прикрытием официально зарегистрированной организации ООО «Социальные услуги». Они предлагали помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью, взимая с родственников пациентов значительные суммы — 50 тысяч рублей за курс лечения.

Местом содержания пациентов стал частный дом с особой системой охраны. Территория была огорожена, доступ посторонних строго ограничивался. Постояльцам запрещалось покидать территорию и общаться с родными.

В учреждении действовали жесткие правила: любое нарушение влекло коллективное наказание. Пациенты подвергались угрозам и принуждению, находясь фактически в положении пленников.

Расследованием этого сложного дела занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Башкирии. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen