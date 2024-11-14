В Башкирии нетрезвая мать напала на свою дочь

21:20, 14 ноя 2024

Жительница Белорецка предстанет перед судом за попытку удушения 15-летней дочери после её позднего возвращения домой.

В правоохранительные органы Башкортостана поступило дело о домашнем насилии, где фигурирует 42-летняя жительница Белорецка. Женщине предъявлено обвинение по статье 119 Уголовного кодекса РФ за угрозу убийством несовершеннолетней дочери.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина устроила конфликт с 15-летней дочерью, вернувшейся с вечерней прогулки. Недовольство поздним возвращением переросло в избиение.

По данным следствия, обвиняемая стащила подростка с дивана на пол, после чего, удерживая сверху, начала душить и наносить удары по лицу. Спустя несколько минут женщина прекратила драку, потребовав от дочери покинуть дом.

Пострадавшей пришлось в пижаме отправиться к бабушке, где она и осталась на ночь. Несмотря на последующее примирение сторон, материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась, однако воспользовалась конституционным правом не давать показания против себя.

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Автор: Семен Подгорный