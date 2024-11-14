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В Башкирии школьник расплатился найденной картой и попал под следствие

В Башкирии школьник расплатился найденной картой и попал под следствие

21:27, 14 ноя 2024

16-летний подросток из Мелеуза попал под следствие за траты с найденной банковской карты на сумму 2,5 тысячи рублей.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Мелеуза. По данным следствия, молодой человек воспользовался утерянной банковской картой для совершения покупок.

Инцидент произошел вечером 22 октября текущего года. Обнаружив на улице платежное средство, принадлежащее местной жительнице, подросток совершил покупки в двух продовольственных магазинах. Общая сумма трат составила 2,5 тысячи рублей.

Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемого. Родители юноши полностью компенсировали причиненный ущерб владелице карты.

Представители следственного управления подчеркивают: использование найденной банковской карты является тяжким преступлением. За подобное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Расследование продолжается.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеуз кража
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