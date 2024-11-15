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В Уфе оштрафовали строительную компанию за гибель рабочего на крыше автоцентра

В Уфе оштрафовали строительную компанию за гибель рабочего на крыше автоцентра

09:11, 15 ноя 2024

Суд обязал строительную компанию в Уфе признать гибель 69-летнего кровельщика несчастным случаем на производстве из-за нарушений техники безопасности.

Первого ноября 2023 года в Уфе произошел несчастный случай со смертельным исходом. На строительной площадке автоцентра по улице Адмирала Макарова при выполнении кровельных работ погиб 69-летний специалист, руководивший бригадой. Мужчина упал с крыши на бетонное основание и скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что погибший работал в ООО «Комплекс» по гражданско-правовому договору. Компания выступала подрядчиком по договору с ООО «Автотаймс» на выполнение кровельных работ, заключенному в сентябре 2023 года. Гострудинспекция через суд доказала, что с кровельщиком должен был быть заключен трудовой договор, так как подобные работы требуют регистрации исполнителя как индивидуального предпринимателя.

Дополнительное расследование выявило серьезные нарушения в организации рабочего процесса. В центральной части кровли находился вентиляционный проем, прикрытый только двумя пенопластовыми панелями. Трагедия произошла, когда работник случайно наступил на одну из них.

«ООО 'Комплекс' не обеспечило безопасные условия труда работников: отсутствовало ограждение опасного проёма», — отметили в Гострудинспекции.

Также установлено, что ООО «Автотаймс», выступавшее заказчиком, допустило подрядчика к работам без разработанного плана мероприятий по охране труда. За выявленные нарушения ответственные лица были оштрафованы.

В апреле 2024 года Кировский районный суд Уфы признал наличие трудовых отношений между погибшим и ООО «Комплекс», что позволило квалифицировать происшествие как несчастный случай на производстве.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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